«قد ينهي حرب روسيا وأوكرانيا» .. تحرك عاجل من رئيس الصين

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريبا وربما الأسبوع المقبل للقاء نظيره فلاديمير بوتين.

وتأتي خطط الزيارة في الوقت الذي عرضت فيه الصين التوسط في السلام في أوكرانيا، وهو جهد قوبل بالتشكيك في الغرب بالنظر إلى دعم الصين الدبلوماسي لروسيا.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق، كما امتنع الكرملين عن التعقيب.

وكانت وكالة أنباء "تاس" الروسية ذكرت يوم 30 يناير أن بوتين دعا شي لزيارة موسكو في الربيع. كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، أن الزيارة قد تجري في أبريل أو أوائل مايو.

إلى ذلك، قد يزور شي أيضا دولا أوروبية أخرى كجزء من رحلته إلى روسيا على الرغم من أن مسار الرحلة الكامل لم يتأكد بعد.

يأتي التخطيط لهذه الزيارة بعد أن عرضت الصين التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا، عبر مقترح من 12 بنداً أعلنت عنه قبل أسابيع، في جهود شكك بها الغرب بسبب دعمها السابق لموسكو.