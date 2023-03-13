شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل رحلة قادمة من مدريد على متنها 176 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الإثنين، رحلة دولية قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، على متنها 176 راكبا لشركة طيران نسما.

جدير بالذكر أنه تم تشغيل الرحلات الدولية بمطار سفنكس، بعد أعمال التطوير التي استهدفت زيادة السعة الاستيعابية للمطار، لخدمة سياحة منطقة الأهرامات والجيزة وتشجيع سياحة اليوم الواحد.

وقد حقق مطار سفنكس نجاحا ملحوظا في فترة قصيرة، حيث شهد إقبالا كبيرا من شركات الطيران والسائحين، نظرا لقربه من المنطقة السياحية بالجيزة التي تضم أهم الآثار و المزارات بمصر.