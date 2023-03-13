الأمم المتحدة تسعى إلى تمديد اتفاق الحبوب الرئيسي

استضاف كبار مسؤولي الأمم المتحدة المبعوثين الروس في جنيف في محاولة لتمديد اتفاقية تصدير وسط غزو موسكو لأوكرانيا ومنع ارتفاع جديد محتمل في أسعار الغذاء العالمية.

وعلى الرغم من كونهما في حالة حرب، أبرمت أوكرانيا وروسيا اتفاقًا في يوليو الماضي يسمح لأوكرانيا - إحدى أهم سلال الخبز في العالم - بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود وتسمح لروسيا بتصدير الغذاء والأسمدة.

الأمونيا الروسية

وتم تجديد الاتفاقية التي استمرت 120 يومًا، والتي ساعدت في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، في نوفمبر الماضي. وينتهي هذا التمديد السبت.

كما شعرت موسكو بالإحباط لأن صفقة موازية للسماح بتصدير الأمونيا الروسية، التي تستخدم في جميع أنحاء العالم للأسمدة، لم تدخل حيز التنفيذ.

وكجزء من الاتفاق، تريد موسكو تغذية الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب عبر أوكرانيا لتصل إلى موانئ البحر الأسود للتصدير المحتمل.

ويقول المسؤولون الروس أيضًا، إن القيود المصرفية وتكاليف التأمين المرتفعة أضرت بآمالهم في تصدير الأسمدة.

الموردون العالميون

واستضافت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومارتن غريفيث، رئيس وكالة الأمم المتحدة الإنسانية، فريقا بقيادة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف.

ولم يتحدث أي من المسؤولين المعنيين إلى الصحفيين عند وصولهم لإجراء المحادثات.

وبينوا أن هناك الكثير على المحك: أوكرانيا وروسيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المواد الغذائية إلى بلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا حيث لا يملك ملايين الناس ما يكفيهم من الطعام. حيث كانت روسيا أيضًا أكبر مصدر في العالم للأسمدة قبل الحرب.

وأدى فقدان هذه الإمدادات، بعد أن شنت روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار المخاوف من أزمة الجوع في البلدان الفقيرة.

وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود المزعومة عمليات فحص بحراً للبضائع من قبل مسؤولي الأمم المتحدة والروس والأوكرانيين والأتراك لضمان نقل المواد الغذائية فقط - وليس الأسلحة.

وانخفضت كمية الحبوب التي تغادر أوكرانيا حتى مع استمرار تدفق الغذاء. انخفضت عمليات التفتيش على السفن في إطار مبادرة الحبوب بشكل حاد منذ أن بدأت في التدحرج بشكل جدي في سبتمبر، وتم دعم السفن.

تهم المماطلة

ويتهم منتقدون غربيون روسيا بالمماطلة في عمليات التفتيش. وتنفي موسكو ذلك.

وعلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، ظلت مدينة باخموت الشرقية مسرحًا لقتال عنيف، حيث حرمت القوات الأوكرانية القوات الروسية من جائزة الاستيلاء عليها بعد ستة أشهر من الاستنزاف.