الاتفاق السعودي الإيراني.. الصين لاعب أساسي في الشرق الأوسط

أدى اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى جعل الصين تلعب دورًا رائدًا في سياسات الشرق الأوسط - وهو جزء كان مخصصًا في السابق لأثقال عالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وكانت علامة أخرى على أن النفوذ الدبلوماسي للصين ينمو ليلائم بصمتها الاقتصادية.

ثورات الغضب

وتحت قيادة الزعيم القوي شي جين بينج، اشتهرت الدبلوماسية الصينية بثورات الغضب ضد الغرب.

ويُظهر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين، والذي اتفق بموجبه الجانبان على إعادة فتح سفاراتهما وتبادل السفراء بعد سبع سنوات من التوترات، جانبًا مختلفًا من الدبلوماسية الصينية.

يبدو أن شي لعب دورًا مباشرًا في المحادثات باستضافة الرئيس الإيراني في بكين الشهر الماضي. وزار أيضا العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر لعقد اجتماعات مع دول الخليج العربية المهمة لإمدادات الطاقة للصين.

انتصار دبلوماسي

ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها انتصار دبلوماسي كبير للصين، حيث تأتي في الوقت الذي ترى فيه دول الخليج العربية أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء مشاركتها في الشرق الأوسط.

وقال محمد ذو الفقار رحمت الأكاديمي الإندونيسي المنتسب إلى معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن: «أعتقد أن هذه علامة على أن الصين تزداد ثقة في الاضطلاع بدور أكثر حزماً في الشرق الأوسط».

وإنها إلى حد بعيد أكبر زبون لصادرات الطاقة في الشرق الأوسط، بينما قللت الولايات المتحدة من حاجتها للواردات مع تحول البلاد نحو الاستقلال في مجال الطاقة.

وقال جون تيوفيل درير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميامي والمتخصص في السياسة الصينية، إن المسؤولين الصينيين جادلوا منذ فترة طويلة بأن بكين يجب أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في المنطقة.

استثمار إقليمي

واستثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية للطاقة الإقليمية. كما أنها أسهمت أحيانًا بسفن بحرية للانضمام إلى عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، على الرغم من أن البحرية الأمريكية كانت بمثابة الضامن الأمني الرئيسي لمياه الشرق الأوسط منذ الثمانينيات.

وفي بيان، نقلت وزارة الخارجية الصينية عن متحدث باسم مجهول قوله، إن بكين «لا تسعى إلى أي مصلحة أنانية على الإطلاق».

وقالت في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة في ختام الدورة السنوية للمجلس التشريعي الاحتفالي، قال الزعيم شي جين بينغ، إنه يتعين على الصين «المشاركة بنشاط في إصلاح وبناء نظام الحوكمة العالمي» وتعزيز «مبادرات الأمن العالمي».

يأتي هذا الانتصار الدبلوماسي في الوقت الذي انتقدت فيه واشنطن بشدة الصين لفشلها في إدانة الغزو الروسي واتهامها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بإثارة الصراع.

ومع ذلك، تنظر عديد من حكومات الشرق الأوسط إلى الصين على أنها طرف محايد، تربطها علاقات قوية بكل من المملكة العربية السعودية، أكبر مورد للنفط للصين، وإيران، التي تعتمد على الصين في %30 من تجارتها الخارجية والتي تعهدت الصين باستثمار 400 مليار دولار فيها. فوق 25 سنة.

اعتراضات خارجية

فيما ظهر بأن ليس الجميع سعداء بالاتفاق.

فتحت ضغط سياسي في الداخل، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمل عسكري ضد برنامج إيران النووي.

ولم يتضح ما يعنيه هذا التطور لواشنطن، التي تضاءل وجودها في الشرق الأوسط منذ نهاية انسحابها من العراق ووسط استقلالها المتزايد في مجال الطاقة.

ومع ذلك، شعر البيت الأبيض بالقلق من الفكرة القائلة إن الاتفاقية السعودية الإيرانية في بكين تشير إلى أن النفوذ الصيني يمكن أن يحل محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: «سأدفع بقوة للتراجع عن فكرة أننا نتراجع في الشرق الأوسط - بعيدًا عن ذلك».