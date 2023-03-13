شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحسم مستقبل صلاح بالفترة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، موقف النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن تراجع أداء مستواه بالفترة الأخيرة.

صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "besoccer"، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن ليفربول يتطلع إلى إعادة هيكلة فريقه للموسم المقبل، حيث لم يجروا أي تغييرات في فترة الانتقالات في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يتخذ صلاح ذات طريق فرمينيو الذي سيرحل في يونيو المقبل.

وشارك محمد صلاح في 38 مباراة هذا الموسم بقميص الريدز في مختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 22 هدفًا وصناعة 11.

وأصبح محمد صلاح هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفًا، متخطيا روبي فاولر صاحب الـ 128 هدفًا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بنتيحة 5/2 على ملعب أنفيلد.