شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقدم عرض تاريخي للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الصيف المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تشيلسي يقدم عرض تاريخي للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل

نيمار قد انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صفقة قُدرت بأنها الأغلى في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو من صفوف فريق برشلونة ولكن الدولي البرازيلي أصبحت أيامه معدودة في ملعب بارك دي برانس.

وبحسب موقع "فوتبول لندن" البريطاني فإن تود بوهيلي رئيس نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد أن قضى 6 سنوات مع فريق باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في فض الشراكة لدى ثلاثى الهجوم ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي ويعتبر نيمار هو الأقرب للرحيل ولكن العقبة في الوقت الحالى هو راتبه مع الفريق.

وأكد التقرير أن تود بوهيلي قد تواصل مع نيمار وعرض له التعاقد معه والانتقال إلى قلعة فريق تشيلسي وفي حالة الموافقة سوف يبدا المفاوضه مع باريس سان جيرمان.