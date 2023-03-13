سد النهضة.. السيسي يتحدث عن محاولات مع إثيوبيا لمدة 10 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك تطرقت إلى ملف سد النهضة.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك اليوم الإثنين،: "تحدثنا عن ملف سد النهضة ووجدت توافق وتفاهم من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا".

وأضاف السيسي: "نتفهم التنمية في أثيوبيا.. ومستعدين للتعاون أيضا.. ولكن هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال.. مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم.. ما فيش فرصة تتحمل أي نقص للمياه.. مكنش موجود على نهر النيل عبر الآلاف السنين أي عائق للمياه.. سواء كانت المياه قليلة أو كثيرة.. حصة مصر ثابتة حتى لو فيه صعوبات وكنا نقبل ده.. اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. وبذلنا جهدا كبيرا للاستفادة من كل نقطة مياه داخل مصر.. مثل محطات المعالجة وغيرها".