ثقافة "الشيوخ" تؤكد ضرورة استغلال البعد الأثرى والتاريخى للإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفد لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة للوقوف على التحديات التى تواجهها المحافظة فى قطاعات السياحة والثقافة.

وفى بداية الاجتماع أكد "مسلم" على أهمية محافظة الإسكندرية كمحافظة جاذبة للسياحة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى ضرورة استغلال البعد الأثرى والتاريخى الذى تتميز به المحافظة.

وأكد "مسلم" - حسب البيان الصحفى - دعم جميع أعضاء اللجنة لكل الإجراءات التى من شأنها عودة الإسكندرية لمكانتها ليس على المستوى الداخلى فقط بل والخارجى أيضًا.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المقومات التى تتميز بها الإسكندرية فهى مدينة تاريخية بها الكثير من الأماكن الأثرية والسياحية والثقافية المتميزة، وتزخر بالعديد من المزارات السياحة، والدينية، كما أنها ملتقى للحضارات على مر العصور، مما جعلها مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا للمصريين والأجانب من كل الجنسيات.

وأشار "الشريف" إلى أن محافظة الإسكندرية تعمل على تطوير عدد من الأماكن التراثية والتاريخية، وذلك فى إطار تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة التى وضعتها الدولة لرفع كفاءة وتطوير المواقع والميادين التاريخية الهامة فى المحافظة.

كما قامت اللجنة بزيارة تفقدية لميناء الإسكندرية والتقى الأعضاء باللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية حيث استعرض مع الأعضاء التطويرات التى تمت فى الميناء مؤخرًا بهدف استقبال المزيد من السفن السياحية مؤكدا اهتمام الهيئة بالسائحين جنبًا إلى جنب مع المتعاملين فى التصدير والاستيراد.

ثم قام وفد اللجنة برئاسة "مسلم" بعد ذلك بالتوجه إلى مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني.

يذكر أن اللجنة ستتوجه بعد ذلك إلى مدينة رشيد محافظة البحيرة لزيارة الأماكن الأثرية التاريخية ولقاء نائب محافظ البحيرة للوقوف على كيفية وضع رشيد على الخريطة السياحية.