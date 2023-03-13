شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: مبادرة "كتف فى كتف" نموذج للعمل الأهلى التنموى ودعم الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة "كتف في كتف"؛ المعنية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا، تتسق تماما مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكثيف العمل من كافة قطاعات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء بالتزامن مع موجة التضخم العالمية غير المسبوقة منذ أربعة عقود، كما تصب مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع الحماية الاجتماعية.، وهو ما يحتاج المجتمع المصرى إلى التأكيد عليه خلال الفترة المقبلة.

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مبادرة " كتف فى كتف" التى يتبناها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتعمل على تقديم 4 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، من أهم المبادرات الخيرية ، لأنها تستهدف توصيل الغذاء إلى نحو 25 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا ،كما تستهدف نشر وتأكيد ثقافة العمل التطوعى بما تضمه من فريق كبير من الشباب المتطوع يصل لـ300 ألف متطوع ومتطوعة.

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى نشر ثقافة العمل التطوعى والتكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، وتحفيز منظمات المجتمع المدنى للقيام بدورها ، حتى تسود روح المحبة والتعاون مختلف فئات المجتمع ، مشيرا إلى أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف رفع جودة الحياة لنحو 60 بالمائة من المصريين في الريف المصرى ، هي مبادرات ملهمة لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن قوة الخير في شهر رمضان تدفعنا جميعا إلى التقدم في طريق التكافل ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا،خاصة وأن شهر رمضان المعظم يهل علينا بعد أيام قليلة فى ظل أزمات عالمية غير مسبوقة تلقى بظلالها على أسعار السلع الأساسية ، بما يجعل من العمل الخيرى والتكافل الاجتماعى أمرا واجبا على القطاع الخاص وشركاته إلى جانب منظمات المجتمع المدنى ، إلى جانب الجهود المجتمعية ذات الشأن مثل معارض أهلا رمضان ومعارض السلع المخفضة التى تقيمها عدد من الوزارات، بما يزيد من لحمة وتماسك المجتمع المصرى ويساعد مختلف الفئات على مواجهة الظروف الطارئة التي يشهدها العالم أجمع من تضخم وغلاء وارتفاع في الأسعار