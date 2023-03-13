شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": قانون عربات الطعام يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون عربات الطعام تساعد في توفير ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل للشباب .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 آخرين.

وخلال الاجتماع شهدت المادة "7" من التعديلات المقدمة على قانون عربات الطعام مناقشة واسعة، وذلك فيما يتعلق بالزام مشغلي عربات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها.

وتوافق ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وكذلك ممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل كلمة "التصاريح "الواردة فى مشروع القانون لتحل محلها كلمة "التراخيص" مؤكدين أن التراخيص أفضل من التصاريح.

وتتضمن التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام المتنقلة التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، و إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشتمل التعديلات الجديدة على قانون عربات الطعام تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.