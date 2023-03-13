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لابورتا: سنقاتل للدفاع عن شرف برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450171-638143083338370246.jpg

2023-03-13 | 13:44

لابورتا: سنقاتل للدفاع عن شرف برشلونة

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تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن الاتهامات الموجهة إلى النادي الكتالوني في القضية المتعلقة بخوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لابورتا تحدث مع جمهور البارسا قبل الفوز أمام أتلتيك بيلباو (1-0) أمس، ضمن الجولة 25 من الليجا.

وقال لابورتا: "هذا الدرع لا يمكن شراؤه أو بيعه. إنه لا يتسخ.. هناك هجمات خطيرة للغاية على الدرع. كل نصر وانتصار جاء بفضل الجهد والعمل والالتزام والجودة من الجميع".


وأضاف: "أريد أن أكون واضحا.. لم ننخرط أبدا في شراء الوصايا.. عندما نفوز نحتفل بالانتصارات، وعندما نخسر نهنئ المنافسين".

وختم: "ليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه الأشياء الآن. سنقاتل حتى آخر قطرة دم للدفاع عن شرف برشلونة".

واتهم مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة بتقديم دفعات مالية مشبوهة لنيجريرا، وأعلن ، في بيان رسمي المشاركة في الشكوى ضد النادي الكتالوني.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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