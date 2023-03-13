شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: تحرك منتدى شباب العالم لتنفيذ مبادرات النسخة الـ5 يعكس جدية تحويلها لواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحرك منتدى شباب العالم نحو تنفيذ المبادرات المعلنة عوضا عن انعقاد النسخة الخامسة، من بينها ورشة عمل لوضع آليات تنفيذ مبادرة الصحة النفسية، يعكس وجود رغبة جادة في تنفيذ خطته الهادفة لدعم المواطن بشكل مباشر.

وأكد أن تلك المبادرات جاءت إيماناً من إدارة المنتدى بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والتي نتج عنها تداعيات إنسانية وإقتصادية أصبحت تُمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطن، ودفع عجلة التنمية، كون الشباب المصري أحد أهم أطراف التنمية، مشيرا إلى أنها تترجم حرص المنتدى على تحويل رؤيتهم لواقع ملموس يعود بالإيجاب على المجتمع والمواطن.

وأوضح أن منتدى شباب العالم منذ انطلاق نسخته الأولى في 2017، وهو يعد من أهم منصات التواصل بين جميع الشباب من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، واليوم يستكمل خطته في تغيير المجتمعات وبناء القدرات بمبادراته الأخيرة ولعل أهمها الصحة النفسية لما لها من أثر على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع وظهور ظواهر وجرائم غير مألوفة على الشارع المصري.

وكان قد نظم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسعة على مدار يومين، للمناقشة حول مفاهيم الصحة النفسية، وكيفية دعم المرضى النفسيين، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والأطباء ومختلف المؤسسات المصرية والدولية، داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي، عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.