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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، حملة جسور الخير، لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

حاكم دبي يزور "جسور الخير": "ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد"

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر": "جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة.. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد.. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة".



وتشكل حملة "جسور الخير" التي أعلنت الإمارات عن إطلاقها ابتداء من السبت 11 فبراير/شباط الماضي، امتدادًا لمسيرة حافلة من العطاء والعمل الإنساني والإغاثي.

عطاء إماراتي يستهدف الشعوب المتضررة والمنكوبة جراء الأزمات والكوارث الطبيعية في أي بقعة جغرافية من العالم، حتى باتت الدولة علامة بارزة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

وتجسد الحملة المخصصة لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة نهجا إماراتيا راسخا في مد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث.