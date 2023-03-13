مغالطات خطيرة.. الديوان الملكي المغربي يوبخ الإخوان بسبب العلاقة مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الديوان الملكي المغربي، بيانا اليوم الاثنين، يرد فيه على ما قال إنها "بعض التجاوزات غير المسئولة والمغالطات الخطيرة" التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الإخواني بشأن علاقة المملكة المغربية وإسرائيل، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الديوان الملكي في بيانه، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية اليوم الإثنين، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "أصدرت مؤخرا، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة" .

وأضاف البيان: "يؤكد الديوان الملكي على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".

وتابع: "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".

وأكد البيان على أن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".

واختتم الديوان الملكي المغربي بيانه بالقول: "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك. وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به ".

وفي وقت سابق، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان أصدرته قبل أيام، عن استهجانها لما زعمت أنه مواقف أخيرة لوزير الخارجية "يبدو فيها وكأنه يدافع" عن إسرائيل في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية.