شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إدراج مسجدى آل منصور والخربطلى بأسيوط فى الموازنة الجديدة لتطويرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبرى ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أن مسجد آل منصور بمركز البداري بأسيوط مغلق منذ عام ولم يتم الانتهاء منه، لافتا إلي أن هناك مسجد موجود في نفس المركز ومدرج للانتهاء من إحلاله وتجديده هذا العام، ومن ثم كان من الصعب إدراج المسجدين معا.

جاء ذلك اجتماع اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدنى بشأن تأخر إحلال وتجديد مسجد آل منصور بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.

وأكد ياسين أنه سيتم إدراج تطوير مسجد آل منصور خلال خطة العام المالي مباشرة، وسيتم الانتهاء من تجديد وإحلال المسجد.

كما ناقش الاجتماع طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي بناحية دبيج ديرب نجم شرقية، بمحافظة الشرقية وكذلك رفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف، نظراً لبناء وزارة الأوقاف مسجد عائشة حسن أغا الخربطلى على المساحة المذكورة منذ 35 عاماً.

وقال الدكتور صبرى ياسين في نهاية السنة المالية سيدرج في اول خطة للصيانة والترميم في عام 2023 /2024 خاصة وأن له وقف وله ريع ولولا أننا في نهاية السنة المالية لكنا أدرجناه في هذا العام.

وأضاف ياسين أن هيئة الأوقاف تدير الوقف فقط انما الملكية تؤول لوزارة الأوقاف منوها أنه سيتم ادراجه خلال خطة العام المالي المقبل.

وفيما يتعلق برفع اسم مستأجر قطعة أرض بناحية دبيج ديرب نجم شرقية من دفاتر هيئة الأوقاف وعد صبرى ياسين بحل المشكلة خلال 10 أيام.