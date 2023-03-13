شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد توقف دام نحو 20 شهرا، انطلقت اليوم الإثنين، أولى جلسات البرلمان التونسي في مقره بمدينة باردو.

وانتخب نواب البرلمان في انتخابات عامة في 17ديسمبر/كانون الأول عام 2022 لتقطع الطريق أمام جماعة الإخوان التي اختطفت البرلمان لنحو عقد.

عاجل.. انطلاق أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد

وحل الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان في مارس/أذار بعد شهور من تعليق عمله بعد جلسة إخوانية عبر الفيديو، اعتبرت بمثابة انقلاب على الشرعية في البلاد.

وترأس الجلسة الأولى الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا وهو البرلماني صالح المباركي وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

ومن المقرر أن يؤدّي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين القانونية بصورة جماعية.

وتشكل المجلس النيابي الجديد من 167 عضوا، ويمثل قطيعة مع النظام الذي تشكل عقب ما سمي بالربيع العربي.

والخميس الماضي،دعا سعيد، أعضاء مجلس نواب الشعب، لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الإثنين.