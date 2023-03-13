شكرا لقرائتكم خبر عن احذر عمليات النصب باسم "المطور العقارى" على السوشيال ميديا.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "احذر.. عمليات النصب بإسم المطور العقارى"، استعرض خلاله كيفية حماية القانون سوق العقارات من عمليات النصب باسم المطور العقارى، ذلك المصطلح الذى انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا دون ضابط أورابط، حيث تصدى المشرع لهذا الأمر عن طريق 16 قانون، والعقوبات تشمل جرائم السوشيال ميديا والاعلانات والجرائم الالكترونية المتعلقة بالعقارات.

ففي كثير من الأحيان يقوم البعض بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بمشروعات التطوير العقاري أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه قبل صدور القرار الوزاري باعتماد المشروع أو اعتماد تقسيمها، ويقوم بالإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها قبل الحصول على ترخيص بالبناء أو يطلب البعض دون صفة من البائع أو الشركة من شخص تحويل فلوس لحساب الشركة البائعة، ولكن باسم فرد وليس باسم الشركة، وسند المشترى فى ذلك سيكون رسائل "الواتس آب"، وإليكم التفاصيل كاملة:

"خلى بالك".. كيفية حماية القانون سوق العقارات من عمليات نصب "المطور العقارى".. 16 قانون وضعها المشرع للتصدى للأزمة.. العقوبات تشمل جرائم السوشيال ميديا والاعلانات والجرائم الالكترونية المتعلقة بالعقارات



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