شكرا لقرائتكم خبر عن أسينسيو على رادار الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر بأن الإسباني ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، تلقى عرضًا من نادي أرسنال للرحيل عن صفوف الميرنجي نهاية الموسم الجاري.

ويرغب أرسنال في التعاقد مع أسينسيو مجانًا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وعلى الرغم من أن ريال مدريد كان قد قدم عرض للتجديد له إلا أن هذا العرض غير مرضي لطموح الإسباني.

ولهذا السبب بدأ أسينسيو في النظر إلى العروض المقدمة له، والتي تلبي طموحه وطلباته، وبحسب بعض التقارير فإن أرسنال قد أجرى محادثات مع الإسباني بالفعل من أجل إقناعه.



أسينسيو يريد ريال مدريد ولكن

ويتمسك أسينسيو لآخر لحظة، بإمكانية بقائه داخل ريال مدريد، ولكن عدم تحمس مسئولي الفريق المدريدي لهذا التجديد، وتهميش دوره وعدم الإهتمام به يدفعه للرحيل بنهاية الموسم الجاري.



موقف برشلونة من ضم أسينسيو

وأوضحت بعض المصادر داخل معقل الفريق الكتالوني، أن هناك تردد شدد داخل إدارة برشلونة من أجل التعاقد مع أسينسيو، على الرغم من ترحيب الجهاز الفتي للفريق بقيادة تشافي هرنانديز، بإتمام هذا الإنتقال.