انت الان تتابع خبر العراق يُسجل أكثر من 11 ألف حادث مروري خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة (6.8%) وارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%) عن سنة 2021"، مشيرا الى ان "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفيا، منهم (2474) متوفيا من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفية بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية".وأضاف، أن "عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 بلغت (الوفيات) (2828)، أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلا، نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريح".

وأشار الهنداوي الى ان "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادث بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادث بنسبة (32.3%) ثم حوادث الانقلاب (1098) حادث بنسبة (9.5%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حادث بنسبة (1.8%)"،

وبين المتحدث باسم التخطيط، ان "السائق كان سببا في تسجيل اعلى نسبة من الحوادث المرورية وبنسبة مقدارها (79.2%)، اما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%) أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ".