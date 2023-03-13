انت الان تتابع خبر العراق يُسجل أكثر من 11 ألف حادث مروري خلال 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد ضحايا الحوادث المرورية ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة (6.8%) وارتفاع في عدد الجرحى بنسبة (12.9%) عن سنة 2021"، مشيرا الى ان "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفيا، منهم (2474) متوفيا من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفية بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية".
وأضاف، أن "عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 بلغت (الوفيات) (2828)، أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلا، نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريح".
وأضاف، أن "عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 بلغت (الوفيات) (2828)، أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلا، نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريح".
وأشار الهنداوي الى ان "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة حيث بلغت (6493) حادث بنسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس (3724) حادث بنسبة (32.3%) ثم حوادث الانقلاب (1098) حادث بنسبة (9.5%) أما الحوادث الأخرى فبلغت (208) حادث بنسبة (1.8%)"،
وبين المتحدث باسم التخطيط، ان "السائق كان سببا في تسجيل اعلى نسبة من الحوادث المرورية وبنسبة مقدارها (79.2%)، اما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%) أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ".