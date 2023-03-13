انت الان تتابع خبر اعتقال 4 متهمين بالمتاجرة بالعملة المزيفة وتهريب الاثار والبشر في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا وبناء على معلومات استخباريه دقيقة، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين بالجرم المشهود في الأنبار وبحوزته مبلغ مالي مزيف قدره 17625000سبعة عشر مليون وستمائة وخمسة وعشرين الف دينار عراقي، فئة خمسة وعشرون ألف دينار ".وأضافت، أن "مفارز أخرى تمكنت من القاء القبض على متهم وبحوزته طفل لم يتجاوز الثلاث أشهر يحاول بيعه بمبلغ 13 ألف دولار في بغداد".

وأشار الى البيان، الى أنه "وبكمين محكم تم القبض على متهمين اثنين يتاجران بقطع الاثرية وبحوزتهما 14 قطعة".