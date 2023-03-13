انت الان تتابع خبر احدهما آمر مفرزة "ولاية الجنوب".. الإطاحة بإرهابيين بارزين بداعش جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "خلية مهمات الاستخبارات الخاصة ومفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعتين الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنوا من الإطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابية جنوبي بغداد".وأضاف البيان، أن "احد الإرهابيين كان يشغل ما يسمى امر مفرزة قاطع اجبلة التابعة الى مايسمى كتيبة ابراهيم ابن الادهم بولاية الجنوب، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤)إرهاب".

وأشار الى أن "القبض جاء بعد متابعة ميدانية دقيقة لتحركاتهما من محافظة بابل باتجاه العاصمة، وهما من ابرز اهداف المديرية ذاتها".

