انت الان تتابع خبر أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضحت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".