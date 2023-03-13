انت الان تتابع خبر رسالة مؤثرة من ولي العهد الأردني لشقيقته ايمان في زفافها (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمير الحسين، تعليقا على صور نشرها على صفحته على "إنستغرام": "ممتن لكل ذكرياتنا معا، واليوم سعيد بزواجك يا نوارة العائلة.. كل الأمنيات والدعوات، لك إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقك الله لما فيه الخير".واحتفلت أمس الأحد العائلة الملكية الهاشمية بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله في أجواء راقية وبسيطة، في حضور عدد محدود من أفراد العائلة الهاشمية وعائلة ترميوتس والأصدقاء.

وكان ولي العهد، الحسين بن عبد الله هو من رافق شقيقته إيمان لدى دخولها قاعة الحفل في مشهد مؤثر، كما كان مع شقيقه الأصغر شاهدا على عقد القران.

