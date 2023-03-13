انت الان تتابع خبر الدولار يعاود الانخفاض عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الحكومة الأمريكية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون أيضا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك أمس الأحد، وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ست عملات، 0.153 بالمئة إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34 بالمئة إلى 134.52 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى في شهر، مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا.

وارتفع اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.069 دولار، وبلغ أحدث سعر للجنية الإسترليني 1.2085 دولار، بارتفاع 0.47 بالمئة خلال اليوم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.79 بالمئة إلى 0.663 دولار، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.616 دولار.

