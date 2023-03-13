انت الان تتابع خبر أول تعليق من زوجة حسن شاكوش بعد سجودها بفستان الزفاف (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت زوجة حسن شاكوش، في تصريح لوكالات إنها لم تكن تبحث عن التريند عندما فعلت ذلك، مضيفة: "مفيش حد يقدر يضحك على ربنا، ودي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا".
وأضافت: "أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني".
وتابعت: "إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني، حسن عندي حاجة كبيرة أوي، هو بالنسبة لي رهبة".
من جانبه، أشاد حسن شاكوش في تصريح مقتضب بزوجته وعلاقتها القوية ربنا، مؤكدا أنها تواظب الصلاة، ولا تترك فرضا.
وكان شاكوش قد احتفل، الجمعة، بزفافه على ريم طارق بحضور حشد من نجوم الغناء، خاصة مطربي المهرجانات، لكن لقطة سجود العروس شكرا لله على زواجها منه، لفتت الأنظار بشدة خلال الحفل.