انت الان تتابع خبر أول تعليق من زوجة حسن شاكوش بعد سجودها بفستان الزفاف (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زوجة حسن شاكوش، في تصريح لوكالات إنها لم تكن تبحث عن التريند عندما فعلت ذلك، مضيفة: "مفيش حد يقدر يضحك على ربنا، ودي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا".

وأضافت: "أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني".

وتابعت: "إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني، حسن عندي حاجة كبيرة أوي، هو بالنسبة لي رهبة".