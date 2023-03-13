شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف هامة منوط بها اتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد الخاص بها، ويستهدف الاتحاد تحقيق عدد من الأهداف، نستعرضها فيما يلى:

1. المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

2. العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

3. إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

4. اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

5. تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

6. جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.