قانون البنك المركزى يقر تشكيل لجنة للحفاظ على استقرار النظام المالى

وتقضي المادة (49) بتشكيل لجنة للاستقرار المالي ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من المحافظ. نائباً للرئيس، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة .

ووفقا للقانون، للجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها،وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.