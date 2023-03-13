مركز أبحاث أمريكي :التقدم الروسي يتعثر في باخموت

بين معهد دراسة الحرب ISW،أن تقدم روسيا توقف في حملة موسكو، للسيطرة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، حسبما ذكرت مؤسسةفكرية رائدة، في تقييم لأطول معركة برية في الحرب.وقال معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن، إنه لم يكن هناك تقدم مؤكد للقوات الروسية في باخموت.

ويأتي التقرير بعد مزاعم عن التقدم الروسي في وقت سابق من هذا الأسبوع.حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن وحدات شبه عسكرية من مجموعة فاجنر، التي يسيطر عليها الكرملين، استولت على معظم مناطقشرق باخموت، حيث أصبح النهر الذي يمر عبر المدينة، يمثل الآن الخط الأمامي للقتال.

وسلط التقييم الضوء على أن الهجوم الروسي، سيكون من الصعب تحمله دون المزيد من الخسائر البشرية الكبيرة.

تأثير الخسائر

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير لها، إن تأثير الخسائر الفادحة، التي تتعرض لها روسيا في أوكرانيا، يختلف بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد. جاء في تحديث الاستخبارات للوزارة، أن المدن الكبرى في موسكو وسانت بطرسبرغ ما زالت «سليمة نسبيًا»، لا سيما بين أعضاء النخبة الروسية. في المقابل، في العديد من المناطق الشرقية لروسيا، فإن معدل الوفيات كنسبة مئوية من السكان «أعلى بنسبة 30-40 مرة مما هو عليه في موسكو».

فقد التحكم

وبين ISW أن الخسائر المتزايدة في روسيا، تنعكس في فقدان سيطرة الحكومة على مجال المعلومات في البلاد.

وقال مركز الأبحاث إن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت «الاقتتال الداخلي في الدائرة المقربة من الكرملين»، وأن الكرملين قد تخلى فعليًا عن السيطرة على الفضاء المعلوماتي للبلاد، مع عدم قدرة بوتين على استعادة السيطرة بسهولة. وترى ISW أن تعليقات زاخاروفا، التي أدلت بها في منتدى حول «الجوانب العملية والتكنولوجية للمعلومات والحرب المعرفية في الواقع الحديث» في موسكو، «جديرة بالملاحظة» وتتماشى مع التقييمات طويلة الأمد لمركز الأبحاث، حول «نظام الكرملين المتدهور وديناميات التحكم في مساحة المعلومات».

اتفاق الحبوب

وقالت زاخاروفا في بيان منفصل إن الجولة المقبلة من المحادثات، بشأن تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود ستعقد في جنيف. وسيشهد الاجتماع لقاء وفد روسي بكبار مسؤولي الأمم المتحدة، قبل التمديد الأخير للاتفاق الذي ينتهي في 18 مارس.

حيث تم تمديد اتفاقية زمن الحرب، التي أوقفت شحنات الحبوب من أوكرانيا، وساعدت في تخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، لمدة أربعة أشهر في نوفمبر.

وأنشأ الاتفاق، الذي وقعته أوكرانيا وروسيا، في اتفاقيات منفصلة مع الأمم المتحدة وتركيا، في 22 يوليو، ممرًا آمنًا للشحن في البحر الأسود، وإجراءات تفتيش لمعالجة المخاوف من أن سفن الشحن قد تحمل أسلحة أو تشن هجمات.

وتعتبر أوكرانيا وروسيا من الموردين العالميين الرئيسيين، للقمح والشعير وزيت عباد الشمس، وغيرها من المواد الغذائية، إلى بلدان في إفريقيا والشرق الأوسط، وأجزاء من آسيا، حيث يفتقر ملايين الفقراء إلى ما يكفي من الطعام. كانت روسيا أيضًا أكبر مصدر في العالم للأسمدة قبل الحرب.

وأدى فقدان هذه الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من أزمة الجوع في البلدان الفقيرة.

تضرر الأقليات

وسلط التقرير الضوء على أن الأقليات العرقية، هي الأكثر تضررا في كثير من الأحيان. ففي منطقة أستراخان الجنوبية، على سبيل المثال، يأتي حوالي 75٪ من الضحايا من الأقلية الكازاخستانية والتارتار.

حيث واصلت القوات والوحدات الروسية، من مجموعة فاجنر شبه العسكرية، التي يسيطر عليها الكرملين شن هجمات برية في المدينة، لكن لم يكن هناك دليل على أنها تمكنت من إحراز أي تقدم.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرهي شيريفاتي، الذي قال إن القتال في منطقة باخموت، كان أكثر حدة هذا الأسبوع من السابق. وبحسب شيريفاتي، وقع 23 اشتباكا في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هجمات قاتلة

وفي سياق آخر في أماكن أخرى من أوكرانيا، قتلت الهجمات الروسية خمسة أشخاص على الأقل، وأصابت سبعة آخرين في مناطق دونيتسك وخيرسون في أوكرانيا، حسبما أفادت السلطات الأوكرانية المحلية.

وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن شخصين قتلا في المنطقة، أحدهما في مدينة كوستيانتينيفكا والآخر في قرية تونينكي. وأصيب أربعة مدنيين آخرين. وفي مقاطعة دونيتسك أيضًا، وقال رئيس بلدية سلوفيانسك فاديم لياخ، إن شبكة الكهرباء وخطوط السكك الحديدية تضررت جراء القصف الروسي، لكنه لم يبلغ عن وقوع أي إصابات.

وأكد مسؤولون محليون في إقليم خيرسون الجنوبي، أن القوات الروسية أطلقت 29 مرة على الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في المنطقة، يوم السبت، فيما تعرضت المناطق السكنية بالعاصمة الإقليمية خيرسون ثلاث مرات. وقتل ثلاثة أشخاص في المحافظة وأصيب ثلاثة آخرون.

مدينة باخموت

وتقع مدينة باخموت للتعدين في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا ضمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل غير قانوني العام الماضي.

وبدأ الجيش الروسي حملته للسيطرة على باخموت في أغسطس، وشهد كلا الجانبين خسائر فادحة.و تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم التراجع.

الدراسات تفيد بأن روسيا:

توقف تقدمها في السيطرة على مدينة باخموت

تتعرض لمزيد من الخسائر البشرية

اقتتال داخلي في الدائرة المقربة من الكرملين

تفقد السيطرة على مجال المعلومات في البلاد.