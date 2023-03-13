شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أجهزة رصد انبعاثات محطات المحمول على رأس أولويات "القومى للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على رأس أولوياته خلال العام المالي الجاري 2022/23، مشروع إنشاء محطات للمراقبة والتحكم في الطيف الترددي، وذلك عن طريق تطوير أجهزة القياس والمراقبة بشكل دوري مع التحديث التكنولوجي وخدمات الاتصالات والتفتيش الفني ومراقبة للخدمات عن طريق قياس الانبعاثات الصادرة من محطات المحمول ومراعاة الشروط والمواصفات القياسية، ومراقبة جودة خدمات شبكات نقل البيانات.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، إلي أن أحد المشروعات الهامه أيضا تتمثل في مشروع إنشاء مقر للجهاز والوفاء باحتياجاته.