شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلن غضبه من حكم مباراة مانشستر يونايتد بسبب كاسيميرو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على تعادل فريقه أمام ساوثامبتون، وطرد كاسيميرو.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام نظيره ساوثامبتون، تعادلًا سلبيًا دون إحراز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتعرض كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد للطرد المباشر، عقب إشهار حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه اللاعب.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ تين هاج: الفريق يستحق إشادة كبرى، لقد أظهروا شخصية كبيرة خاصة بعدما اضطروا إلى اللعب لفترة طويلة بـ10 لاعبين، لقد كانوا أقوياء جسديًا وعقليًا للحصول على نقطة.

وتابع: بالتأكيد نستحق ركلة جزاء، ليس هناك شاك، لا أعرف لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو.

وأردف: كاسيميرو لعب أكثر من 500 مباراة في أوروبا ولم يحصل على بطاقة حمراء مرة واحدة، الآن يمتلك اثنتين في الدوري الإنجليزي.

وواصل: غيابه ليس القضية، سنتعامل مع ذلك الأمر، هذه المباراة تأثرت بالحكم، المشكلة تتمثل في عدم الاتساق، لا يعرف اللاعبون بعد الآنما هي السياسة المتبعة.