بنس: ترمب عرض عائلتي للخطر في 6 يناير

انتقد نائب الرئيس السابق مايك بنس، بشدة، الرئيس السابق دونالد ترمب، لدوره في أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى توسيع الخلاف بين الرجلين، حيث يستعدان للمعركة حول ترشيح الحزب الجمهوري.

وقال بنس خلال تصريحات أدلى بها في حفل عشاء Gridiron السنوي، الذي حضره سياسيون وصحفيون: «كان الرئيس ترمب مخطئًا». «لم يكن لدي الحق في إلغاء الانتخابات. وقد عرضت كلماته المتهورة عائلتي، وكل شخص في مبنى الكابيتول، في ذلك اليوم للخطر، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترمب».

كانت تصريحات بنس أشد إدانة حتى الآن من الملازم، الذي كان مخلصًا في السابق، والذي غالبًا ما يتجنب مواجهة رئيسه السابق.

شنق بنس

وأعلن ترمب بالفعل ترشيحه ولم يفعل بنس ذلك، لكنه كان يمهد الطريق.

وفي الأيام التي سبقت 6 يناير 2021، ضغط ترمب على بنس، لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن الانتخابي، أثناء ترؤسه للمصادقة الاحتفالية على النتائج. ولكن رفض بنس ذلك وعندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، هتف البعض بأنهم يريدون «شنق مايك بنس».

وقالت لجنة مجلس النواب، التي حققت في الهجوم، في تقريرها النهائي، إن «رئيس الولايات المتحدة أثار حشودًا طاردت نائب الرئيس». النظر في الهجوم

ومن خلال التصريحات، عزز بنس مكانته في نقاش أوسع داخل الحزب الجمهوري، حول كيفية النظر إلى الهجوم.

كما قدم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي مؤخرًا، إلى تاكر كارلسون أرشيفًا من لقطات كاميرا أمنية من 6 يناير، والتي استخدمها مضيف قناة فوكس نيوز، للتقليل من أهمية أحداث ذلك اليوم والترويج لنظريات المؤامرة.

وقال بنس في تصريحاته في Gridiron Dinner: «لا تخطئوا في الأمر، ما حدث في ذلك اليوم كان وصمة عار». «ومن السخرية تصويرها بأي طريقة أخرى».

وفي غضون ذلك، واصل ترمب نشر الأكاذيب حول خسارته في الانتخابات. حتى أنه تحدث لدعم المشاغبين، وقال إنه سيفكر في العفو عنهم إذا أعيد انتخابه.

الوثائق السرية

و أطلق بنس طلقة أخرى على ترمب بسبب وثائق سرية.

قائلا: «قرأت أن بعض تلك الوثائق السرية التي عثروا عليها في مار إيه لاغو، كانت في الواقع عالقة في إنجيل الرئيس». «مما يثبت أنه ليس لديه أي فكرة عن وجودهم هناك».