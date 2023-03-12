انت الان تتابع خبر في الأردن.. زفاف مهيب للأميرة إيمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضم حفل الزفاف عددا من أفراد العائلة المالكة، وأفراد عائلة الزوج جميل ألكساندر ترميوتس، إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء للعائلة المالكة.

وعَقد قِران الأميرة إيمان على جميل ألكساندر إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة.



وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، شقيقا الأميرة إيمان، ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله؛ والأمير هاشم بن عبد الله، وهما من شهدا على عقد القران، إلى جانب شقيقتها الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، والأميرة رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد.