مونديال الشباب.. هل يواجه العراق "إشكالية" تخص إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس العالم للشباب في إندونيسيا عام 2021، ولكن بسبب اندلاع فيروس كورونا قرر "فيفا" تأجيل المسابقة حتى 2023.

وهذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيها دولة من جنوب شرق آسيا لكأس العالم منذ عام 1997 عندما أقيمت المسابقة في ماليزيا.



ومنتخب أوكرانيا هو حامل لقب البطولة الأخير بعد الفوز في نهائي المسابقة على كوريا الجنوبية على الأراضي البولندية عام 2019.

وهذه النسخة ستشهد تواجد العديد من المنتخبات المميزة، وستشهد حضوراً عربياً أيضاً.

وبجانب منتخب إندونيسيا المستضيف، يتواجد منتخبات البرازيل والإكوادور وكولومبيا وأوروجواي عن قارة أمريكا الجنوبية.

أما من قارة أوروبا، سيشارك منتخب فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وإسرائيل وسلوفاكيا.

ومن قارة أفريقيا، يظهر التواجد العربي الأول عبر منتخب تونس، بجانب منتخب السنغال ومنتخب جامبيا ومنتخب نيجيريا.

ومن أمريكا الشمالية تأهلت جواتيمالا وهندوراس والولايات المتحدة والدومينيكان، كما تأتي جزر فيجي رفقة نيوزيلندا من قارة أوقيانوسيا.

أما آسيا، تأكد تأهل منتخب العراق كثاني العرب، بجانب منتخب أوزباكستان، مع اليابان وكوريا الجنوبية.