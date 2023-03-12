شكرا لقرائتكم خبر أمهات اليمن: قلوبنا معلقة بمفاوضات الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت رابطة أمهات المختطفين عن أملها في أن تحقق مفاوضات الأسرى التي انطلقت السبت الماضي، انفراجة في الملف، الذي بدأ قبل أكثر من 4 سنوات في ستوكهولم.

وقالت الرابطة في بيانٍ إن آمال مئات الأمهات معلقة بجولة المفاوضات الجديدة، وهن على أمل وإصرار كبير أن تعود لهم الفرحة بحرية ذويهم، وأشارت إلى أن سنوات طويلة تخللها كثير من الوعود والمشاورات، وفي كل مرة يحدو قلوب الأمهات الأمل في عودة أبنائهن إلى أحضانهن، بتحقيق الوعود وتنفيذ الاتفاقات ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018، الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا، ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020، وبقي المئات من المختطفين بالسجون، بلغ عدد سنوات حجز بعضهم إلى 7 سنوات في معاناة مستمرة.

وناشدت رابطة أمهات المختطفين المتفاوضين والراعيين لهذه المفاوضات، بالمضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا، والخروج بحل جذري لقضيتهم الإنسانية بشكل كامل، ودون مماطلة، وتحقيق هذه الخطوة هي أول حلول السلام وإنهاء هذه الحرب، وإن كنا نرفض مبدأ التبادل كونه إجحافا بحق المختطفين المدنيين، ولكننا ندعم خيار السلام الذي يفضي إلى تبييض السجون.

وطالبت بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف المحتجزين المقاتلين، وإيقاف المحاكمات الجارية، وإبطال الأحكام الصادرة بحقهم، وأعلنت استعدادها لرفد طاولة المفاوضات الجارية بقوائم المختطفين والموثقين لديها كخطوة يمكن خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي جولة المفاوضات بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين، برعاية المبعوث الأممي للأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتتضمن الجولة الثانية من المفاوضات قوائم الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا من طرفي النزاع في اليمن.

ويقول نبيل الأيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، إن جماعة الحوثي ترفض النقاش بشأن الصحفيين المختطفين في سجونها، موضحا أن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 1500 انتهاك ضد الصحفيين منذ 2015 وحتى 2022.

ميدانيا صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية في 3 جبهات هي مأرب والضالع وتعز، وأكد الجيش اليمني أن قواته أسقطت 3 طائرات مسيرة، أطلقها مقاتلو الجماعة المسلحة، على مواقع لتلك القوات جنوب مأرب.

إلى ذلك، أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن (مسام) السعودي، أن فرقه الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري 880 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وقال إن عمليات النزع توزعت بين 677 ذخيرة غير منفجرة، و198لغما مضادا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد، و2 عبوة ناسفة.

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