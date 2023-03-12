طهران: اليمن الرابح الأكبر من عودة العلاقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة أن «استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية، سيسرع من التوصل للهدنة في اليمن».

وعدّت البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة أن استئناف العلاقات بين الرياض وطهران سيسهم كذلك في «انطلاق الحوار الشعبي في اليمن، وقيام حكومة وطنية شاملة أيضا».

وأضافت «استئناف العلاقات السياسية بين البلدين على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي سيكون إيجابيا».

ومضى البيان «يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية، سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن، وبدء حوار الشعب اليمني، وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد».

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن الاتفاق مع السعودية «خطوة مهمة» لتأمين مصالح الشعبين، ودول أخرى في المنطقة.

وأكدت أن الاتفاق، الذي جرى إبرامه الجمعة الماضي مع المملكة العربية السعودية، لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية الصين، «خطوة مهمة» لتأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية».

وأكدت أن «الحكومة الإيرانية أثبتت أنها مستعدة لتوظيف الفرص والإمكانات الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار الشامل»، مضيفة بأن «سياسة إيران الخارجية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، خطت خطوة مهمة نحو تطبيق مبدأ السياسة المتوازنة، والتعاون الذكي»، وفق نص البيان.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن «حكومة رئيسي أثبتت عبر اتفاق بكين لاستئناف العلاقات مع السعودية، أن «لديها إرادة حقيقية وجادة لتحقيق مصالح الشعب الإيراني».

وأضاف البيان: «نتيجة لمفاوضات مكثفة وبراغماتية، وضع اتفاق بكين العلاقات بين إيران والسعودية على المسار الطبيعي»، مشيرا إلى أن «الاتفاق بين البلدين كشف عزم إيران على تأمين مصالح الإيرانيين والأصدقاء والجيران في المنطقة».

وأثنى البيان الإيراني على جهود الصين في إبرام هذا الاتفاق، مشيدا بدور العراق وسلطنة عمان لتحقيق الاتفاق بين طهران والرياض.

وأعلنت المملكة وإيران التوصل إلى اتفاق برعاية صينية حول استئناف العلاقات الثنائية، وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبا لإعادة فتح سفارتيهما، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لنحو 7 سنوات، ولاقت الخطوة ترحيبا عربيا ودوليا بشأن استئناف العلاقات بين البلدين.