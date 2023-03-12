72 دولة تستفيد من هدية التمور السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، ارتفاع عدد الدول المستفيدة من هدية النمور السعودية إلى 72 دولة.

وأوضح خلال تدشين هدية المملكة من التمور بالرياض أمس، أن المملكة تعيش يوما آخر من أيام البذل والعطاء والإنسانية، حيث تقدم المملكة رمزا زراعيا وثمرة مباركة «التمور»، معبرا عن سعادته بتدشين برنامج مساعدات تمور المملكة لعام 2023م ليحقق قفزة كبيرة بالوصول إلى 72 دولة في أربع قارات حول العالم هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، حيث يبلغ وزن هدية التمور لهذا العام أكثر من 19 ألف طن منها 4.000 طن ستقدم عبر الشريك الاستراتيجي برنامج الأغذية العالمي، بتكلفة إجمالية تبلغ 136 مليون ريال سعودي يستفيد منها 14 مليون فرد سنويا.

وأكد أن لغة الأرقام التي تظهر أن المملكة تتصدر خلال السنوات القليلة الماضية بحسب مصادر الأمم المتحدة الدول الخمس الأولى في حجم المساعدات الإنسانية على المستوى الدولي، وفي العام الماضي جاءت السعودية متصدرة للمساعدات الإنمائية الدولية.

من جانبه، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة محمد بن عبدالرحمن الغنيم «إن التمور هي أهم مصادر الموارد الغذائية والموارد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتعد منتجا وطنيا استراتيجيا، وتمثل النخلة رمزا وطنيا ومكونا رئيسا للشعار الرسمي للمملكة، مبينا أن المملكة تحتضن ما يزيد على 31 مليون نخلة تنتج تقريبا 1.5 مليون طن من التمور كل عام.

هدية التمور السعودية:

19 ألف طن.

4 آلاف طن لبرنامج الأغذية العالمي.

14 مليون مستفيد.

72 دولة تصلها الهدية.

136 مليون قيمة دعم برنامج الأغذية العالمي.