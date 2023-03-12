شكرا لقرائتكم خبر أمير الكويت: اتفاق المملكة وإيران خطوة للازدهار الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين، بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

وأشاد في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلا المولى سبحانه أن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار.

وأشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في برقيتين مماثلتين بهذا الاتفاق.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أنها جهزت 16 مركزا رمضانيا موزعا على كل المحافظات لإقامة صلاتي التراويح والقيام خلال الشهر المبارك. وقال مدير إدارة الإعلام في الوزارة الدكتور أحمد العتيبي إن «الأوقاف» وضعت خطتها لافتتاح المراكز الرمضانية بواقع مركزين في العاصمة، و3 في حولي، و2 في الفروانية، و3 في كل من الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي.

وأفاد بأن الوزارة حرصت على توفير خدمة النقل المباشر من جميع المراكز الرمضانية وفي كل المحافظات على الهواء مباشرة، على أن يكون مركز التحكم الرئيس في مسجد جابر العلي جنوب السرة.