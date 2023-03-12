شكرا لقرائتكم خبر أمير الكويت: اتفاق المملكة وإيران خطوة للازدهار الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلا المولى سبحانه أن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار.
وأشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في برقيتين مماثلتين بهذا الاتفاق.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أنها جهزت 16 مركزا رمضانيا موزعا على كل المحافظات لإقامة صلاتي التراويح والقيام خلال الشهر المبارك. وقال مدير إدارة الإعلام في الوزارة الدكتور أحمد العتيبي إن «الأوقاف» وضعت خطتها لافتتاح المراكز الرمضانية بواقع مركزين في العاصمة، و3 في حولي، و2 في الفروانية، و3 في كل من الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي.
وأفاد بأن الوزارة حرصت على توفير خدمة النقل المباشر من جميع المراكز الرمضانية وفي كل المحافظات على الهواء مباشرة، على أن يكون مركز التحكم الرئيس في مسجد جابر العلي جنوب السرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت: اتفاق المملكة وإيران خطوة للازدهار الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.