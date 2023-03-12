كوريا الشمالية تتوعد بالتصدي لمناورات درع الحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت كوريا الشمالية اتخاذ إجراءات «مهمة وعملية» من أجل «الاستخدام الهجومي» لردع الحرب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية المشتركة هذا الأسبوع. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم اتخاذ القرار في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونج أون. ومن المقرر أن تبدأ واشنطن وسول تدريبات درع الحرية اليوم ولمدة 11 يوما، إلى جانب مناورة ميدانية واسعة النطاق تسمى درع المحارب، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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