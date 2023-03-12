شكرا لقرائتكم خبر عن الجهل بالقانون يورط عائلة فى إيجار شقتهم المفروشة لمدة 48 سنة.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابىن في تقرير له تحت عنوان "أخرة الجهل بالقانون.. الورثة يكتشفون أن شقة مورثهم مؤجرة مفروش"، استعرض خلاله حكما قضائيا يكشف مدى خطورة الجهل بالقانون حيث استمر إيجار الشقة طيلة 48 سنة بقيمة 10 جنيهات في الشهر، وبعدها يكتشف ورثة المالك أن الشقة كانت مؤجرة مفروش وأن الإيجار المفروش لا يجوز له الإمتداد، والمحكمة تقضى بطرد ورثة المستأجر، وترسخ مبدأ قضائيا بأن الشقق المفروشة لا تخضع لقواعد امتداد عقود الإيجار، وإليكم التفاصيل كاملة:

"أخرة الجهل بالقانون".. شقة من حق الورثة مُؤجرة "مفروش".. ويحصلون على 10 جنيهات شهريًا لمدة 48 عامًا.. المحكمة تقضى بطرد المُستأجرين.. وتؤكد: الشقق المفروشة لا تخضع لقواعد امتداد عقود الإيجار القديم



برلمانى