شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أرتيتا عقب فوز آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح آرسنال من الفوز أمام نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي" البريطانية، تصريحات لـ أرتيتا: أنا سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث خارج أرضنا، خاصة وأننا حافظناعلى نظافة الشباك، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا.

وتابع: رغم أن الحكم ألغى هدفًا لنا، تغلبنا على ذلك نفسيًا سريعًا، وسجلنا التقدم عن طريق جابرييل ماجالايس، وأنهينا الشوط بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف: تروسارد قدم 3 تمريرات حاسمة، وكان بإمكانه أن يسجل أيضًا، كان خطيرًا في كل كرة تصل له، وهذا أمر إيجابي يجعله يكتسب الثقة أكثر يومًا بعد يوم، خاصة وأنه كان يرغب في العودة من الإصابة سريعًا، رغم أنها كانت يمكن أن تبعده لأكثر من أسبوع، لكنه عمل على التعافي.

وأتم: أهدافنا اليوم جميلة، نتمنى أن تستمر ونتعامل مع المباريات جميعها بالطريقة المناسبة، هذا هو طريقنا منذ البداية.