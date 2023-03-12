شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من جوارديولا عن هالاند: أحب شعوره بالضغط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته باداء لاعب إيرلينج هالاند خلال الفترة الماضية مثنيًا على إصراره لتسجيل الأهداف بشكل دائم.

تصريحات جوارديولا عن هالاند

وأكد جوارديولا في تصريحات له مؤخرًا بأن هالاند لا يكتئب أو يحزن عندما يهدر الفرص بل يحاول من أجل التسجيل مجددا.

وأضاف جوارديولا في تصريحاتأحد أفضل الأشياء للتعرف على هالاند جيدا هو أنه قد يضيع فرصة واحدة ولكن لا يكتئب أو يحزن بل سيحاول من أجل التسجيل مجددا".

وأكمل:"إنه إيجابي ويبحث عن الخطوة التالية ويعلم أنه ستتاح له فرصة وسيكون في الموعد، عادة في كرة القدم أو السلة أو التنس عندما تفكر في الحدث الذي انتهى لا يُمكنك أن تكون رياضيا جيدا، هذا الرجل لديه دائما حدث آخر"

وأختتم حديثه عن هالاند قائلًأ: "يشعر بالضغط وأرى أن ذلك شيئا جميلا، عليك أن تشعر بالضغط دائما، فالخسارة ستجعلك دائما تريد أن تكون أفضل"

هالاند يقود السيتي للفوز على كريستال بالاس

يذكر أن هالاند قد نجح في قيادة مانشستر سيتي أمس للفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف سجله النجم النرويجي من ركلة جزاء.