شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة داخل مانشستر يونايتد بسبب كاسيميرو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض كاسيميرو لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد للطرد خلال مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كاسيميرو يتعرض للطرد أمام ساوثهامبتون

وأكمل اليونايتد اللقاء بعشرة لاعبين وذلك عقب طرد كاسيميرو بعدما قام بالتدخل بشكل قوي على كارلو ألكاراز لاعب ساوثهامبتون ليحصل على البطاقة الحمراء مع الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وكان قد حصل كاسيميرو في البداية على بطاقة صفراء بعد تدخله على لاعب ساوثهامبتون وبعد العودة إلى تقنية الفار، ألغى الحكم الإنذار، ووجه له بطاقة حمراء مباشرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، فإن اللوائح بالدوري الإنجليزي تنص على إيقاف كاسيميرو لمدة 4 مبباريات بالدوري لأن هذه هي البطاقة الثانية التي يحصل عليها اللاعب في الموسم الحالي.

وكان قد سبق وطُرد كاسيميرو بمباراة كريستال بالاس بعد تورطه في مشاجرة مع لاعبي المنافس.

المباريات التي سيغيب عنها كاسيميرو بعد الطرد

وبذلك يغيب كاسيميرو عن مباريات يونايتد القادمة وهم نيوكاسل، وبرينتفورد، وإيفرتون، ونوتنجهام فورست قبل أن يعود في الثاني والعشرين من إبريل المقبل أمام تشيلسي.