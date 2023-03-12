شكرا لقرائتكم خبر عن أوديجارد يمتدح زميله بعد هاتريك المساهمة أمام فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد النرويجي مارتن أوديجارد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بزميله البلجيكي الجديد ليونادرو تروسارد، الوافد من برايتون، في يناير الماضي، بعد الفوز على فولهام، بالبريميرليج.

وحقق آرسنال، فوزًا كاسحًا على مضيفه فولهام، بثلاثية نظيفة، صنعها تروسارد بمفرده، مساء اليوم الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي.

وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس البريطانية" عقب المباراة: "لقد قدمنا أداءً جيدًا منذ البداية، سيطرنا على المباراة وسجلنا أهدافًا جيدة في الشوط الأول، وكان الشوط الثاني مختلفًا بعض الشيء، ولكنه في المجمل جيد جدًا".

وعن تألق زميله ليونادرو تروسارد، وصناعته 3 أهداف في مباراة اليوم، قال: "لقد جلب تروسارد بعض الأشياء الرائعة للفريق، أنا أحب اللعب معه، إنه يجيد التمريرات بشكل رائع، نحن سعداء حقًا بوجوده في الفريق".

وعن هدفه، قال: "لعب تروسارد كرة رائعة، مرت من فوق رأس مدافع فولهام، حافظت على رباطة جأشي وسددت في الزاوية".

وعن عودة جابرييل جيسوس للملاعب بعد الإصابة الطويلة، أوضح: "إنها دفعة هائلة، لقد ابتعد لفترة من الوقت بسبب الإصابة، والآن عاد، ونحن نعرف ما الذي سيعطيه للفريق، نحن متحمسون بعد عودته".

واختتم: "سنواصل بنفس التركيز، قلنا طوال الموسم إننا سنأخذ الأمور كل مباراة على حدة، سنفعل نفس الأشياء، وسنواصل العمل بجد، ونرى إلى أين يأخذنا ذلك".