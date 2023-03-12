انت الان تتابع خبر في بطولة دولية.. العراق يحصد ذهبية الوثب العالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450116-638142402168105103.jpg
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2023-03-12 | 18:51
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خطفت الرياضية العراقية مريم عبد الحميد ذهبية فعالية الوثب العالي في دورة العاب نوروز جاه الدولية للسيدات التي انطلقت منافساتها اليوم الأحد في العاصمة الايرانية طهران.
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