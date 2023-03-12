يونايتد يتلقى ضربة قوية في الدوري الإنجليزي

وحصل كاسيميرو، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة تين هاج، على بطاقة حمراء عقب تدخل قوي على كارلوس ألكاراز، لاعب ساوثهامبتون خلال المباراة التي جرت اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

واحتسب حكم اللقاء أنتوني تايلور، مخالفة ضد كاسيميرو وأشهر البطاقة الصفراء في البداية بوجه اللاعب البرازيلي، وبعد العودة إلى تقنية الفار، ألغى تايلور الإنذار، ووجه له بطاقة حمراء مباشرة.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: "اللوائح تنص على إيقاف كاسيميرو 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ لأن هذه البطاقة الحمراء الثانية التي يحصل عليها بالموسم الحالي".

وسبق أن طرد كاسيميرو أيضاً في مباراة كريستال بالاس بعد تورطه في مشاجرة مع لاعبي المنافس.

ومن المقرر الآن أن يغيب كاسيميرو عن مباريات يونايتد الأربع المقبلة ضد كل من: نيوكاسل، وبرينتفورد، وإيفرتون، ونوتنجهام فورست، بينما سيعود اللاعب البرازيلي يوم 22 نيسان ضد تشيلسي.