انت الان تتابع خبر وفاة مغني "راب" على المسرح أمام أعين جماهيره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوفي مطرب الراب الجنوب إفريقي عن عمر 28 عاما أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.



وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان "ألترا ميوزك" في جنوب إفريقيا.

وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.