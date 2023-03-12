شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بإعداد دراسة للتوسع الرأسى فى محصول بنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة وافية بشأن زيادة إنتاجية الفدان من محصول بنجر السكر، وتسليمها للجنة عقب شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، عبد الحميد دمرداش،عامر الشوربجي، محمد سعد الصمودي، وعلى أحمد على، بشأن إعادة النظر في سعر استلام محصول بنجر السكر من الزراع ليتماشى مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي ومراعاة نسب احتساب درجة الحلاوة وحافز التبكير.

وقال النائب هشام الحصرى، إن اللجنة تدعم أى جهود للتوسع الرأسي في محصول بنجر السكر، حتى يشعر المزارع بعائد مناسب يشجعه علي التوسع في زراعة محصول بنجر السكر.

وقال الدكتور مصطفى عبد الجواد، مدير معهد المحاصيل السكرية، إن هناك خطوات للنهوض بإنتاجية بنجر السكر، لاسيما وأن ثلثي كمية السكر التى ننتجها تأتى من بنجر السكر بينما نحصل علي الثلث من قصب السكر.

وأضاف عبد الجواد، سيكون هناك فائض للتصدير بعد تشغيل مصنع القناه للسكر.

وقال عبد الجواد، نسعى لزيادة الإنتاجية ليكون ذلك بمثابة حل لأزمة الفلاح في السعر، من خلال عقد برنامج مع الشركات للنهوض بالإنتاجية.

وأيده في ذلك، النائب هشام الحصرى، مؤكدا أن العائد سيكون على المزارع وكذلك المصانع، مطالبا

برؤية واضحة، وخطة محددة قابلة للتنفيذ وتحقيق الفل ١ التوسع الرأسى في بنجر السكر.

وكان النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أعلن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير التموين يوم الأربعاء المقبل بحضور شركات بنجر السكر للنظر في سعر محصول بنجر السكر.

وأضاف الحصرى، هدفنا في النهاية تحقيق المصلحة العامة، والتوازن بين المصالح المشتركة بين كل من مزارع البنجر والمصنع والمستهلك، لاسيما في ظل ا ضد مصررتفاع تكاليف زراعة بنجر السكر، وفى نفس الوقت ارتفاع عددعائد محصول القمح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمان أردب القمح ب ١٢٥٠ وسط توقعات بزيادته.