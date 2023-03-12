شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة للمزارعين.. النائب نادر مصطفى يدعو لبحث آلية لتوفير "معاش الفلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تغيير الإجراءات المنظمة للحصول على معاش الفلاح بما يحقق حياه كريمة لهم.

وقال النائب نادر مصطفى: "معاش الفلاح عماد الاقتصاد المصرى، ويمر بظروف صعبة تلزم كل منا بدعمه"، داعيا إلى مراعاة ظروف الفلاحين وبحث آلية لتوفير معاش الفلاح يحقق له حياة كريمة.

وقال مصطفى: "الفلاح له وضعية خاصة، ولم يتمكن من انتظام دفع المبالغ الخاصة بالتأمينات وغير قادر على سدادها، ووجدنا مع تعديلات التأمينات عدد ليس بقليل لم يستطع الحصول على معاش"، مضيفا: "من أجل دعم الزراعة بل من أجل دعم الاقتصاد المصرى نريد مرونة فى معاش الفلاح ولا ننسى جميعا أن نثمن كل جهود الدولة فى دعم الفئات الأكثر احتياجا"، وتابع: "ينبغى علينا النظر إلى الفلاح بعين الاعتبار لأنه لم يتذمر وكان دائما سند وعون لمصر".

وأيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، دعوة النائب نادر مصطفى، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة: "نضم صوتنا لصوتك لأن الفلاح فى معركته لا يقل عن معركة الجندى الذى يقف على الحدود"، مضيفا: "الفلاح يعمل على توفير الأمن الغذائى ونحن نحرص على دعم المزارعين".