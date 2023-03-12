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أرسنال يسحق فولهام في البريميرليج ويواصل صدارة الترتيب

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محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني، أن يحقق الفوز على نظيره فريق فولهام، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالدوري الإنجليزي.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الممتاز "البريميرليج".

وافتتح جابرييل دوس سانتوس الأهداف لفريق أرسنال، في الدقيقة 21، قبل أن يضيف جابرييل مارتينللي الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد أرسنال عند النقطة 66، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل فولهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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