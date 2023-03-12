شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يسحق فولهام في البريميرليج ويواصل صدارة الترتيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني، أن يحقق الفوز على نظيره فريق فولهام، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالدوري الإنجليزي.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح جابرييل دوس سانتوس الأهداف لفريق أرسنال، في الدقيقة 21، قبل أن يضيف جابرييل مارتينللي الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد أرسنال عند النقطة 66، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل فولهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.