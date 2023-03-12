شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتعادل أمام ساوثهامبتون على ملعبه بالبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في فخ التعادل السلبي أمام ساوثهامبتون، دون أهداف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعادل الفريقين بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشهدت المباراة، تعرض البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، للطرد بعد الحصول على بطاقة حمراء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وتواجد فريق مانشستر يونايتد بهذا التعادل، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 6 مباريات، فيما يتذيل فريق ساوثهامبتون جدول ترتيب برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 16 لقاء.